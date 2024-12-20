民眾黨傳退黨潮　地方黨部斥有人放話添亂

民眾黨屏東縣黨部主委林育先。（中評社 資料照） 中評社高雄12月20日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨紛擾多，黨主席柯文哲日前請求辯護律師團遞狀聲請“請求准許寄送文件”遞送黨主席辭職信，已被台北地方法院裁准，甚至又被加碼爆料中南部有退黨潮。對此，民眾黨台南市、高雄市、屏東縣黨部都澄清無此情況，屏東縣黨部主委林育先指出，目前正在改選中央委員、中評委，權力改組時間敏感，有心人士放話想製造內亂，這種不具名放話無法讓人認同。



民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，已被羈押禁見近4個月，柯文哲16日透過律師具狀聲請將辭職聲明交付予黨秘書長周榆修，北院審理後20日裁定准許。民眾黨則回應目前未收到文件，相關章程之運作，應由黨內部開會處理，而非法官自行宣告判定“辭職生效”。



不僅如此，20日中午甚至還有媒體引述知情人士爆料“各縣市已陸續傳出有小草退黨潮，且地方黨公職及地方幹部群陸續也傳出退群、退黨聲浪。”



對此，民眾黨台南市黨部主委林乃立表示，台南沒有傳出這個情況，群組都很正常，也沒有收到退黨申請。民眾黨高雄市黨部則回應，對於沒有經過證實的報導，不做任何回應，一切等待中央的公開說明，感謝關心。民眾黨屏東縣黨部主委林育先表示，屏東目前沒有這樣的情況，所謂的知情人士到底是誰？



林育先指出，目前黨內主要都在不滿“北檢偵查不公開一直是偵查大公開”，黨有黨章，政黨都有自己處理的方式，目前需要先收到該辭職信，再由緊急應變小組這幾天趕快開會討論，況且今天也有看到多位民眾黨中央委員表態全力慰留，因此聲音都很多元，都需要進行討論。



林育先質疑，媒體上常有黨內知情人士放話，這種不具名的放話，他個人無法認同，要放話就具名說，誰講誰負責，應該是這樣。而且現在時間敏感，因為黨代表本月7日剛選出111人，明年1月19日將改選中央委員、中評委，目前黨內選舉正在登記，因此不排除有心人士故意製造內亂。