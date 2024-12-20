“立院”衝突　陳菁徽控鍾佳濱噁男再度襲臀

藍委陳菁徽控，再度遭綠委鍾佳濱撲上，並遭出手抱住身體和襲臀腿。（照片：陳菁徽辦公室） 中評社台北12月20日電／“立法院”今日排審《公職人員選舉罷免法》修正草案加嚴罷免連署，引發藍綠激烈衝突。中國國民黨籍“立委”陳菁徽今年5月才因意識攻防被民進黨籍“立委”鍾佳濱熊抱，今日陳菁徽再指控，又無預警遭鍾佳濱再度撲上，並且慘遭出手抱住身體與襲臀襲腿。為此，陳菁徽表示嚴正抗議與譴責，性騷噁男的特性就是會一犯再犯，只要有一次就會有後面的無限次。



陳菁徽出示照片強調，當時陳菁徽於衝突休息間清理議場內環境時，無預警遭民進黨“立委”鍾佳濱再度撲上，並且慘遭出手抱住身體與襲臀襲腿。



陳菁徽表示，這次甚至還被鍾佳濱用手多次碰觸雙腿之間與屁股等部位，並試圖抱住大腿。有幸，身邊還有同黨的女性委員見義勇為及時制止噁男，並齊力把他趕去別的地方。



陳菁徽指出，所有在野黨委員今天原遵循規定，希望好好開會，無奈民進黨委員們利用竊賊方式霸佔並封鎖會議地點，並禁止會議進行，阻撓民主議事運作，自我踐踏了身為民代的責任與職權。



陳菁徽表示，朝野攻防之間，不應利用衝突之間進行暴力性騷擾之噁男行徑，不僅沒有正當性，更嚴重違法侵犯身體自主權，對此表達強烈譴責。