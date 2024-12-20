北台灣4縣市綠議員動員萬人　青鳥否認要衝

下班下課時間，青鳥持續集結。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月20日電（記者 張穎齊）“立法院”20日對決《憲法訴訟法》、《選舉罷免法》、《財政收支劃分法》二、三讀，其中選罷法、憲訴法已三讀通過。“立院”外的青鳥號稱逾1萬人，民進黨基北北桃4市議員也大動員到場聲援，今午青鳥一度要隨民進黨籍“立委”衝“立院”，青鳥團體事後澄清沒要衝，並強調院會21日凌晨0時結束後，就會散會。



經民連及台灣公民陣線表示，關於社群上謠傳經民連於上午動員群眾衝進“立法院”，並無此事，特此澄清。今日也不會進行從民眾黨中央黨部到中國國民黨中央黨部的遊行。剛剛“立法院”院會通過決議，將延會至21日晚間0點；濟南路上的集會也會持續到院會結束。



截至傍晚5點，選罷法、憲訴法已三讀通過，院外青鳥呈現理性、和平抗議的狀態，與上午11點多原本要衝進“立院”的情緒不同。民進黨“立院”黨團總召柯建銘證實，原本規劃要率領青鳥衝進去、癱瘓議事1個月，但後來因怕發生流血事件，就攔阻了。



青鳥團體經民連及台灣公民陣線號稱今晚下班下課時間，已突破1萬人聚集在濟南路、包圍“立院”。另外民進黨籍基北北桃議員也陸續到場聲援青鳥，其中民進黨台北市議會黨團採輪班制，新北桃園基隆採自願制。



民進黨籍台北市議員陳賢蔚、基隆市議員施偉政接受中評社訪問。陳賢蔚認為，爭議法案若都三讀通過，相信“行政院”不會盲從，會採相對應的政策，也要呼籲台灣人，不要覺得生活體制不會變回專制；此次民進黨基北北桃議員都不約而同來聲援。



施偉政說，今午原本要衝議場，無法衝進阻止，成為缺憾，大家都非常沉痛，其實民進黨仍是理性討論，不是要蓄意衝破封鎖網，即便三讀，“政院”、“總統”還是有程序可應對。



到了傍晚，青鳥陸續集結，此外資深媒體人廖筱君、陳凝觀等人也陸續到場參與。