憲訴法三讀通過　綠委發言不滿把資料撒滿地

李坤城發言。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月20日電(記者 俞敦平)20日下午，“立法院”三讀通過《憲法訴訟法》修法，規定大法官參與評議與“違憲”宣告的門檻大幅提高。在完成修法程序發言時，民主進步黨籍“立委”李坤城與吳思瑤在發言中表達強烈不滿。李坤城在發言時一度氣憤地將手中資料丟向前方地面，批評程序不透明且侵害人民“釋憲”權利；吳思瑤則指出提案審查過程混亂，並擔憂此修法將導致“憲法”解釋運作陷入僵局。



近日“立法院”修法引發多起激烈的藍綠衝突，民進黨19日晚突襲破窗進入議場，攻占主席台試圖阻止院會進行，讓國民黨無法推動選罷法等三大法案三讀。20日上午，國民黨“立委”突破綠營封鎖，雙方爆發多次肢體衝突，最終國民黨成功奪回主席台。



“立法院”今日三讀通過《憲法訴訟法》修正案，核心內容包括將大法官法定總額設定為15人，若不足額，“總統”需於兩個月內提名補足。同時，提高“憲法法庭”判決門檻至三分之二同意，並要求至少10名大法官參與評議，9人以上同意方能作出“違憲”判決。



李坤城在發言中直指，《憲法訴訟法》修正案內容拼湊混亂，且國民黨與民眾黨的提案人無人出面說明。他表示，議案討論及修正案內容在投票前才匆忙送達，質疑修法過程有意迴避公開討論。他更憤怒地將手中一疊的資料撒向桌面，批評修法是為了封殺大法官人選並提高“違憲”判決門檻，形同限制司法權運作，進一步影響人民“釋憲”的權利。



吳思瑤則批評國民黨與民眾黨聯手壓制《憲法訴訟法》修正案，以提高“憲法法庭”解釋門檻，實質扼殺司法權的獨立性。她更指出，提案人在委員會中無法針對條文內容進行清楚說明，甚至不熟悉“憲法法庭”的審理規則，反映出修法過程草率失當。