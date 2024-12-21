中評關注：民進黨若讓青鳥衝場　下步戒嚴？

綠營支持者一度要衝進“立法院”。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月21日電（記者 黃筱筠）民進黨為了阻擋中國國民黨提出的《公職人員選舉罷免法》等相關修法，號召綠營支持者“青鳥”在冬季飛到台北聲援。民進黨“立委”前晚破窗進到議場，率先佔領議場，後來被國民黨強勢排除之後，一度傳出綠委要放“青鳥”衝“立院”，後來又緊急踩煞車，表面是認為造成流血衝突，但很可能是這樣動亂的情勢，並未獲得美方同意。



韓國總統尹錫悅日前宣布戒嚴，6小時後緊急宣布解嚴。後來遭到國會彈劾，目前韓國政治處於動盪不安，美國很可能是不樂見的。若民進黨執政下的台灣，又因為修法關係，讓抗議者進到議場內，之後會發生什麼，很難預料。



真能如民進黨“立法院”黨團總召柯建銘所說，就讓議事停擺1個月，就把民眾帶出來嗎？目前“立法院”還在審查明年度總預算案，民進黨一再痛批國民黨拖延進度，如果又帶領支持者衝進議場內，接下來台灣政治會怎麼演變？無法完全預料，民進黨是否想要順勢宣布戒嚴？既然“立法院”議場被佔領而停擺，也無法行使“國會”權限，這會是“國會”的空窗期，但這會是美方在政權交接期所願意看到的嗎？



傳出原本青鳥要衝進場內，但傳出因為內部意見不同，最後放棄。依照民進黨“立委”過去戰略上做法，應該不會是內部意見不同，很可能是遭到更高層的否決。親近賴清德的民進黨“立委”林俊憲在臉書上就發言，希望支持者不要衝動，還提到“我們還擁有行政權”，一但衝進“立院”，“當家鬧事”的標籤馬上緊跟，民進黨該怎麼勸退支持者等後續作法都存在變數。

