青鳥寒風中抗議持續　現場發送熱飲暖暖包

現磨手沖咖啡。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月20日電（記者 俞敦平）20日晚上，在冬日台北寒風中，民間團體宣布有逾萬青鳥聚集“立法院”外，抗議《選罷法》等修正草案。活動現場不僅提供熱飲和暖暖包，讓參與者抵禦低溫，還有街頭講座與直播議場討論，發現內心的不平，雖然氣氛熱烈但還算平和。



今日，“立法院”針對《選罷法》等修正草案進行審議。青鳥們再度在“立法院”外集結，主辦單位於晚間八點左右宣布現場已經有超過15，000名民眾參與，表達反對法案的強烈訴求。儘管早晨一度發生參與的民眾試圖衝入“立法院”與警察爆發推擠衝突，但午後活動轉為理性平和，現場氣氛熱烈卻有序。



今日台北氣溫僅約14至15度，且細雨不斷，寒冷的天氣為集會增添挑戰。主辦單位特別準備現磨咖啡、熱姜茶與熱水果茶，並發放暖暖包。除了主舞台的活動，後方的也有由學生發起的街頭講座和針對藍委的罷免連署，儘管現場天寒夜晚氣憤還是頗為熱絡。



由於上午的衝突，為防事態升級，警方也特別加派人力，動員中正一、萬華、信義等四個分局，超過四百名警力部署周邊，維持秩序。由於稍早“立法院”院已經通過延長開會時間至午夜12時，因此今日的青鳥活動將會至少持續至“立法院”會結束。