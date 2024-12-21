中評關注：青鳥未衝“立院”　美出手制止？

青鳥20日在“立院”外集結，一度推倒護欄作勢要衝入。（中評社 資料照） 中評社台北12月21日電（記者 楊騰凱）“立法院”20日爆發激烈朝野衝突，“青鳥”千人在外聚集鼓噪，民進黨團總召柯建銘證實，原本規劃青鳥佔領議場癱瘓議事，怕流血衝突才作罷，外界不免驚呼，原來差一點上演“太陽花2.0”。而美國踩煞車是否“青鳥”最後沒有飛進“立院”的主因，令人好奇。



“立法院院會”20日審查三大政治性法案，包括加嚴罷免連署的《公職人員選舉罷免法》，要求“行政院”釋出財源的《財政收支劃分法》及提高“釋憲”判決門檻的《“憲法”訴訟法》。綠委19日夜間就出招，打破窗戶攻入議場，藍委20日白天出擊，經過激烈肢體衝突後奪回議場控制權。



綠營當下雖然狼狽撤場，但“立法院長”韓國瑜並未馬上進入議場宣布開會，而是等候了約1小時，待朝野情緒沉澱後才入場，此中關鍵在於，綠營手上還握有一張王牌，就是場外民間團體號召前來抗議修法的“青鳥”群眾。



綠委從主席台上被藍委驅離後，紛紛走出場外宣講鼓動青鳥，當時外界一度擔心青鳥會攻入“立院”，上演“太陽花2.0”，韓國瑜很可能是為了避免與青鳥正面碰撞，才未直接進入議場開會。事後柯建銘受訪時證實，原本規劃青鳥占領“立院”癱瘓議事，但怕發生流血衝突才不得不喊停。聽完這段發言外界不禁驚嘆，一切關於青鳥要衝撞的傳聞，都不是空穴來風。



但此次青鳥如果要衝入“立院”上演“太陽花2.0”，美國方面會同意？



第一，此次藍營在“立法院”推動的修法，不論是加嚴罷免連署、加嚴“釋憲”判決，以及調整稅收分配，這些都是內政性質的法案，與美國利益不見得牴觸。2014年爆發的太陽花，當時是國民黨在審查《海峽兩岸服務貿易協議》，後續還有《海峽兩岸貨物貿易協議》要處理。