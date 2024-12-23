郭育仁：特朗普上台各國要面對軍費與高科技

郭育仁。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月23日電（記者 黃筱筠）美國總統當選人特朗普即將於明年元月20日就職，許多國家都在因應美國政權轉移的情勢變化。台灣的中山大學亞太區域研究所所長、“國策院副院長”郭育仁接受中評社訪問表示，日本、韓國與美國的關係，跟歐洲會非常類似，首要都是要面對貿易赤字問題。日本對美國赤字高達900多億美元，韓國則是800多億。特朗普競選過程中提到貿易結構，日韓出口很多小汽車到美國，高科技產業以及鋁鋼產業，因此，美國除了中國以外，也會要求日、韓、歐洲課反傾銷稅。而日韓還要面對軍費提高的議題。



郭育仁強調，高科技與軍費問題，會是美國要求同盟陣營要負擔的部分，台灣方面明年很可能會編列特別預算，台積電等高科技產業也要被要求到美國設廠。



郭育仁，美國南加州大學政治學博士。現為中山大學亞太區域研究所所長、“國策院副院長”、陸委會諮詢委員。研究專長：美日關係與軍事同盟、日本國防政策與國防工業、印太安全議題、兩岸關係。



郭育仁認為，特朗普上台會對歐洲、日本、韓國等課產銷稅，主要是美國認為對歐州、中國、日、韓都牽扯到貿易結構問題。第二個問題是軍費，特朗普認為日、韓負擔美國駐軍費用太低。日本相對高，已經負擔八成美軍駐軍費，但對特朗普來說多駐紮一萬人保護你，美國境內就少一萬人，運用部隊更困難，又付出更大成本。



他也說，而韓國方面，2018年負擔約5億美元駐軍費用，現在則負擔10億，未來美國要求韓國要調高十倍。現在特朗普也威脅北約，除非給1千億美元，否則美國要退出北約。長期來看，北約付出跟美國付出不成正比，特朗普提出的要求看似無理，但是最後大家都可能都會買單。加上特朗普選舉全面勝利，參眾兩院也都贏，在美國期中選舉前，特朗普目前在美國可以說是無敵。特朗普將是權力最集中的美國總統，跟他的上一任完全不一樣。而特朗普這次演講或是說法，也都比上次更沈穩，第二度執政整體看起來會相對穩定，但是略顯疲態。

