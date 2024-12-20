高雄百位青鳥聲援　訴求反對國民黨拒修惡法

有青鳥扮成測速照相桿，旁邊有QR碼提供懶人包。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月20日電（記者 蔣繼平）“立法院”20日對決《憲法訴訟法》、《選舉罷免法》、《財政收支劃分法》二、三讀，民進黨“立法院”黨團宣布號召近5000名青鳥在“立院”外抗爭。南台灣的高雄市20日晚間也有超過百名青鳥在中央公園對面路口拿手舉牌聲援，表達“捍衛民主、拒修惡法”訴求。



為了聲援“立法院”期方集結的青鳥行動，高雄市有民眾在社群平台“Threads”（脆）號召民眾前往聲援，地點就在中央公園十字路口，時間為晚間6時到10時，由於是民眾自發性的活動，20日晚間7時左右已有超過百人到場舉牌。由於正值中央公園內舉辦聖誕節活動，因此過馬路的人潮十分眾多。



由於活動定調為寧靜表達訴求，現場僅有手舉標語表達訴求，“國民黨不倒，台灣不會好”、“我反對國民黨的三惡法”、“台灣人，國民黨正在拿走你的罷免權”等標語，此外也有“把保鮮膜還給廚房，把罷免權還給人民”一類的諷刺風格，另外，甚至有人打扮成“測速照相機”並利用QR碼提供懶人包。



參與者大部分為年輕臉孔，相當自動地排成一排表達訴求，因為聲援的人多，也分流到對面路口。此外，19日晚間6時到10時也有聲援活動，不過19日人數約30多人，20日新聞發酵後，聲援民眾也因此增加。



另外，今年5、6月曾訴求反“國會”擴權的“高雄大路過”，也宣布27日晚間7點在美麗島站附近再次舉辦“高雄大路過4.0”，預計將再次號召千人上街。