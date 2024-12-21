吳達偉反對民眾黨慰留柯文哲　黃國昌可接棒

民眾黨前中央委員、新竹市政府勞工及青年處長吳達偉。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月21日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲請辭在黨內拋下震撼彈，民眾黨中央表態將傾向強力慰留。對此，民眾黨前中央委員、新竹市政府勞工及青年處長吳達偉接受中評社訪問則持不同看法表示，黨中央應尊重柯文哲意願請辭黨主席，不能一直卡在柯的官司裡面，這樣對民眾黨的長遠發展才會是比較好的方向。



吳達偉進一步表示，尤其是面對緊接而來的2026地方選舉，希望民眾黨接下來能由一個有能力、遠見和想法的人來擔任黨主席，讓民眾黨能繼續長久的經營下去。而目前在黨內就屬黃國昌的呼聲最高，如果黃也願意承擔這個責任，他認為會是個很不錯的人選。



吳達偉，台灣大學機械工程學碩士，後以網路紅人之姿參政，網路綽號“Z9”，曾任民眾黨中央委員、高虹安出任“立委”期間辦公室主任。2020代表民眾黨籍參選板橋東區“立法委員”，2022年參選新北市板橋區議員，不過均未當選，現為新竹市政府勞工及青年處長，目前仍是民眾黨員。



吳達偉強調，黨中央應尊重柯文哲的決定，因為柯是最清楚自己官司狀況的人，柯在掌握檢調偵辦的狀況後做出這樣的決定，身為民眾黨員，就應該給予最大的尊重。他希望黨中央能綜觀全局，當柯做出這麼艱難的決定，一定有他的用意與想法。



他分析，黨中央最後若仍決定要強力慰留柯文哲，反而會讓外界有在對抗黨主席的感覺，他相信柯是經過深思熟慮才做出這樣的決定，若此時黨中央應變小組或中央委員會還要再全力慰留柯的話，就已違背黨主席的裁決，這不應該是民眾黨該走的方向。



吳達偉指出，身為民眾黨員的立場，大家當初會入黨都是為了追隨柯文哲，而柯現在決定要請辭黨主席，就應該要給予尊重，但若黨中央還是違背柯的決定，會讓更多小草對黨中央非常失望，因為這是柯的意念，主要目的就是為了民眾黨的未來發展。



他說，柯文哲會選在此時請辭黨主席，就是為了讓民眾黨能夠交接下去，並選出未來的接班人選，所以才會選在中央委員選舉前一個月主動請辭。而不管是現在或將來的中央委員，都應該要推出能夠帶領民眾黨往下一個戰場繼續邁進的黨主席人選。



吳達偉認為，柯文哲請辭黨主席後，對民眾黨來說會是短空長多，因為若柯的官司再繼續這樣拖下去，以目前的司法審理程序可能至少也還要1到2年的時間才會有初步結果，到時可能更會對民眾黨的2026地方選舉造成重大衝擊，所以民眾黨應該要持續地往前走，不能一直卡在柯的官司裡面，這樣對民眾黨的長遠發展才會是比較好的方向。