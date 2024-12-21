馬英九：願促兩岸合作揭731部隊惡行真相

馬英九20日下午參訪“侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館”。（馬英九基金會提供） 中評社哈爾濱12月21日電（記者 張嘉文）馬英九率領大九學堂20多位學員第三次訪陸，首站前往有冰城之稱的哈爾濱，20日下午赴“侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館”參觀。馬英九在結束參觀後表示，731部隊在二戰期間造的虐、起的禍令人髮指，如今歷史學家已把那段歷史點滴慢慢還原，未來兩岸應在這方面合作，一起把歷史真相呈現，讓兩岸人民有機會瞭解史實，受足夠歷史教育，這也是這一代應承擔的責任。



馬英九強調，馬英九基金會回台後願促成兩岸史學家學術界做出史無前例的大合作，把該段歷史一五一十真實的呈現出來，讓世人瞭解真相。



位於哈爾濱的“侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館”，前身是1982年成立的“哈爾濱市平房區文物管理所”，該處原是日軍侵華期間，對中國人民進行細菌戰之“731部隊”的所在地，部隊設施大部分在日軍戰敗後遭日軍炸毀，現存遺址共27處。



馬英九在參觀後發表談話表示，自己參訪前已多少知道一點731部隊歷史，但來了後瞭解更為徹底、詳細，才曉得當年日本軍閥實在是很壞，對世界與中國造成禍害，當時我們瞭解的還不夠多，歷史要讓人們取得教訓。



馬英九說，面對歷史要就事論事、是非分明，面對家屬要將心比心、療傷止痛，但大部分台灣人都沒看過731部隊這段惡行歷史，台灣史學界應與大陸合作，趁還有精神做，一定要全力去做，把史實真相一點一滴全公布出來。



馬英九認為，大部分世人都不瞭解日本人除戰敗外，還做那些滅絕人性的事情，而這也是兩岸人民很好的合作機會，透過學界聯繫發掘真相，拼湊出原不瞭解的史實，讓下一代更瞭解當時發生什麼事。