藍營團結慶功　綠營衹有吳思瑤孤身面對媒體

吳思瑤發言。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月21日電（記者 俞敦平）從19號晚上到20日深夜，“立法院”經過激烈攻防後，藍營成功推動三大法案通過三讀，隨即集體高調慶祝。相比之下，無法成功阻止藍營的民進黨幹事長吳思瑤在國民黨團的記者會後，孤身一人在議場前面對媒體。她指今日立法程序不公，並表示將透過憲政機制與法律手段全面制衡法案影響。



從19日到12月20日深夜，“立法院”在經歷一整天的激烈攻防與肢體衝突後，國民黨團終於讓《選罷法》、《憲訴法》與《財劃法》三大修正案順利通過三讀。伴隨法案塵埃落定，藍營“立委”集體湧向議場中央，興奮地高喊“財政要重劃，地方要更好”，隨後由黨團總召傅崐萁帶領，在議場前擺出勝利姿態，召開記者會向外界宣示其“改革成果”。記者會現場熱鬧非凡，國民黨團士氣高昂，展現出贏家獨有的氣勢。



相比之下，民進黨團的場面顯得格外冷清與孤獨。國民黨記者會結束後，民進黨團幹事長吳思瑤獨自走向國民黨剛離去的議場前，召開一場僅有她一人出席的記者會。她披著寫有“民主已死”字樣的頭巾，語帶激憤地指這三項修正案是在“程序正義完全被踐踏”的情況下強行通過，“立法院長”韓國瑜未召開朝野協商，放任藍營以優勢人數壓倒一切，讓議事運作“形同兒戲”。

