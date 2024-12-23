中評鏡頭：台中漢服體驗　民眾反應熱烈

情侶穿著漢服合影。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月23日電（記者 方敬為）漢文化推廣團體“青山四月天”與台中市文化局合作，在台灣民俗文物館舉辦“百里挑衣－傳統服飾展”，21、22日兩天配合展覽推出“綺羅華衣．漢服遊園”漢服體驗活動，吸引不少遊客上前詢問，許多年輕男女穿上古典漢服拍照留念，搭配民俗文物館古典建築，現場彷彿穿越到古代，展覽陳列的古裝、頭冠等漢服藝品配件也讓參觀民眾嘆為觀止。



台中市文化局在台中北屯區台灣民俗文物館舉辦“百里挑衣－傳統服飾展”，邀請青山四月天與漢文化推廣協力團體，陳列唐、宋、明、清三朝古裝，介紹各朝代漢服風格與特色，並展示搭配服裝的藝品配件，包括頭冠、髮飾、手鐲、項鍊、戒指等，展現中國古典漢服之美，吸引不少人參觀。



青山四月天並在12月21、22日搭配展覽推出“綺羅華衣．漢服遊園”漢服體驗活動，除了有文創市集，還有仿明朝時空的擺設，打造沉浸式闖關遊戲，讓民眾可以現場租借漢服，一秒穿越到明朝，相當趣味。



漢服租借有唐、宋、明、清等朝代服飾可供選擇，男、女服飾都有，吸引不少年輕男女上前詢問，租借套裝價位依款式從新台幣600元到1200元不等，有朋友一起穿上漢服遊園拍照，也有情侶打扮成俠客、閨秀合影留念，反應相當熱烈。