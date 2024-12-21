訪哈爾濱冰雪大世界　馬英九抗凍秀肌肉擺拍

馬英九在冰雪大世界的主標題前面擺出肌肉男的姿勢拍照。（擷取自馬英九基金會提供影片） 中評社哈爾濱12月21日電（記者 張嘉文）馬英九率領大九學堂20多位學員第三次訪陸，首站前往有冰城之稱的哈爾濱，20日晚上赴該地目前最火熱的冰雪大世界，體驗零下20度的戶外遊樂園。馬英九雖全身從頭到腳都包緊緊，但也不影響其興致，不僅在漂亮的冰雕前拍照時擺出肌肉男的姿勢，現場又再度吟誦唐宋八大家之一柳宗元的《江雪》，看得出來心情非常好。



有趣的是，馬英九和大九學堂成員互動時，問他們冰雪大世界讚不讚？學員們回說“讚！”馬再問“下次還要不要來？”學員們說“要！”馬接著打趣回答“下次自己來！”引來現場眾人哈哈大笑。



冰雪大世界21日正式開幕，20日晚特別邀請馬英九一行人先進行體驗。目前，在微信公眾號、攜程、抖音、美團等網絡購票平台上，哈爾濱冰雪大世界開園首日門票均已售罄。其中，哈爾濱冰雪大世界官方微信售票平台顯示，一周內園區的成人票已售罄。



第26屆哈爾濱冰雪大世界以“冰雪同夢 亞洲同心”為主題，園區整體面積100萬平方米，總用冰用雪量30萬立方米。園區設計和建設充分融入2025年哈爾濱亞冬會元素，打造了一座更加氣勢恢宏、美輪美奐的冰雪主題樂園。

