馬英九造訪冰雪大世界　台青直接躺雪地拍照

馬英九和學員們的互動十分輕鬆。（馬英九基金會提供） 中評社哈爾濱12月21日電（記者 張嘉文）馬英九率領大九學堂20多位學員第三次訪陸，首站前往有冰城之稱的哈爾濱，20日晚上赴該地目前最火熱的冰雪大世界，體驗零下20度的戶外遊樂園。由於大九學堂成員都是來自南方台灣，從沒有經歷過零下20度氣溫，還在外面遊玩的經驗，眾人皆非常興奮，把握時間踏雪、嘗試冰雕等等。



即便寒冷，不少人都紛紛脫下手套，拿出手機記錄下這特別時刻，還有學員玩得太開心，合照時乾脆躺在雪地上，其他人都驚呼太勇敢，也看出台灣學子們活潑的另一面，而這特別的體驗，也讓馬英九此次帶著他們前來東北，顯得十分有意義。



冰雪大世界21日正式開幕，20日晚特別邀請馬英九一行人先進行體驗。目前，在微信公眾號、攜程、抖音、美團等網絡購票平台上，哈爾濱冰雪大世界開園首日門票均已售罄。其中，哈爾濱冰雪大世界官方微信售票平台顯示，一周內園區的成人票已售罄。



第26屆哈爾濱冰雪大世界以“冰雪同夢 亞洲同心”為主題，園區整體面積100萬平方米，總用冰用雪量30萬立方米。園區設計和建設充分融入2025年哈爾濱亞冬會元素，打造了一座更加氣勢恢宏、美輪美奐的冰雪主題樂園。

