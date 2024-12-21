台灣孫文南院出席兩岸融合百工百業研討會

台灣孫文南院協會在汪明生院長的帶領下，參加由海峽兩岸關係研究中心和台灣孫文南院協會共同主辦的兩岸融合與海峽通道百工百業研討會。(中評社) 中評社泉州12月21日電／20日台灣孫文南院協會在汪明生院長的帶領下，一行人包括副院長廖毅峰、執行長李正圻、婦女部主任潘金英、青年部主任徐尚賢、顧問陳玉美參加由海峽兩岸關係研究中心和台灣孫文南院協會共同主辦的兩岸融合與海峽通道百工百業研討會。



大會一開始，主辦單位詳細闡述了澳門回歸祖國25年為澳門人帶來的利益和福祉，兩岸統一絕對是以為台灣同胞謀福利為依歸。



孫文南院院長汪明生則清楚說明了兩岸融合發展勢在必行，在大勢所趨之下，百工百業的態度尤為重要，中華兩岸不只是要統一而是要統好，兩岸統一後台灣要能更好，這是必需要主動去面對才能達成的事情。



汪明生指出，兩岸要統一，最重要的城市就是高雄，比起台北，高雄有得天獨厚的地理位置和發展經濟的條件，高雄人不是想搞台獨，也不是不接受統一的利好，而是被民進黨長期帶偏，並不瞭解統一後能帶來的正面發展和正向提升，改變台灣應先從改變高雄開始，高雄改變了何愁台灣不改變！



台灣競爭力論壇執行長謝明輝受邀大會主題演講指出，两岸最大公約數為中華文化，善用中華文化建構两岸和平交流的氛圍，有利於和平統一。並呼吁大陸應重視台灣立院前院長王金平及其所領導的中道和平聯盟。該聯盟是由台灣各大寺廟團體及社團智庫所組成，台灣新的政治力量，有可能影響台灣政局，該聯盟倡議兩岸主權同而不分，治權互不隸屬，實為九二共識，內涵相同說法不同而已，淺綠淺藍均能接受，為兩岸和平發展帶來新的契機。



孫文南院執行長李正圻表示，孫文南院到大陸是來到後方，在台灣則是前線作戰，而高雄是前線的第一線，孫文南院做為主張“統好”的團體，將致力於統後治理的研究，這趟論壇結束回台後，將在高雄成立“百工百業兩岸融合服務中心”，在第一線繼續奮戰！



李正圻還提及美台學人計劃已經開始侵蝕台灣，美國藉由派遣人員進入台灣立法院和企業等等組織，直接把手伸進台灣，企圖控制台灣政局，美國及日本的美日學人計劃讓日本人後悔不已，殷鑑不遠，台灣人不能不警惕！



孫文南院青年部主任徐尚賢則指出，高雄是移民、勞工匯集的城市，是民以食為天的典型都市，高雄最需要的，是發展經濟，年輕人最需要的，是經濟發展，和平統一利好必需要讓高雄人有感，藉由和統利好創造高雄一大利多，讓台灣青年重新認識祖國的強大與美好，如此一來，大陸面子有了，台灣裡子也有了，兩岸共創中華民族的偉大復興相信也就不遠了！