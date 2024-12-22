馬英九用四川話致辭 希減輕兩岸緊張氣氛

馬英九21日傍晚和四川省委書記王曉暉進行會面，全程用四川話致詞。（馬英九基金會提供） 中評社成都12月22日電（記者 張嘉文）馬英九率領大九學堂20多位學員第三度訪陸，21日從哈爾濱搭機轉往四川成都，並在傍晚和四川省委書記王曉暉、省長施小琳等人進行會面。馬英九全程用四川話致詞，他提到2008年大陸贈送給台灣兩隻來自四川臥龍的大熊貓“團團”和“圓圓”，當時在台颳起熊貓旋風，大大拉近兩岸民眾的距離。



馬英九說，這兩年，他帶著馬英九基金會“大九學堂”的青年學子訪問大陸，同時也邀請大陸師生團回訪台灣，目的就是希望舒緩兩岸緊張關係，兩岸年輕人之間若能瞭解彼此的想法，多一分情誼，怎麼會想打仗呢？



馬英九也提及，23日他們將在成都參加“兩岸共同弘揚中華文化”座談會，台灣與大陸都是中華文化的一部分，不論在語言、傳統文化上，都沒有太多隔閡，他相信兩岸都能共同珍惜、保存，及傳承中華文化。



這是馬英九第3次率團訪陸，此次訪陸行程從18日到26日，21日結束哈爾濱行後，一行人搭機轉往四川成都，預計將赴杜甫草堂博物館、都江堰水利工程、大熊貓繁殖中心等地參訪。



馬英九21日傍晚和四川省委書記王曉暉、省長施小琳等人進行會面。馬英九致詞時特別提到他和四川的淵源，因為他父親跟母親都是抗戰時期在四川讀大學，他們當然都會講四川話，而他唸中學時就學會講四川話，雖然講得不好，但今天想試試看。

