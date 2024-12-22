蕭旭岑語中評：當家鬧事 賴有準戒嚴傾向

馬英九基金會執行長蕭旭岑接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社成都12月22日電（記者 張嘉文）台“立法院”20日爆發激烈朝野衝突，“青鳥”千人在外聚集抗議，民進黨“立法院”團總召柯建銘證實，原本規劃青鳥佔領議場癱瘓議事，怕流血衝突才作罷，讓外界驚呼差一點上演“太陽花2.0”。對此，正在大陸進行參訪的馬英九基金會執行長蕭旭岑向中評社表示，他們也非常關心這幾天台灣政局的發展，對於執政黨帶領群眾衝撞“立法院”的行動也非常訝異。



蕭旭岑表示，這可說是“當家鬧事，莫名其妙”，意圖讓台灣陷入動亂，有這樣的執政黨，台灣人還需要敵人嗎？



蕭旭岑也認為，賴清德上任後，沒有接受過任何一個“立法院”多數通過的法案，這是異常現象，完全不尊重立法權，少數政府這樣蠻幹，可以說是有“準戒嚴”的傾向。



“立法院院會”20日審查三大政治性法案，包括加嚴罷免連署的《公職人員選舉罷免法》，要求“行政院”釋出財源的《財政收支劃分法》及提高“釋憲”判決門檻的《“憲法”訴訟法》。歷經藍綠激烈肢體衝突，一路投票表決奮戰到半夜，最終讓三案通過三讀，但過程中，外面聚集抗議的青鳥，在綠委的鼓動下，一度推倒護欄要衝入“立院”，只是綠營自身最終喊卡，沒有讓情勢進一步擴大。



蕭旭岑對此接受中評社訪問時表示，實在無法理解綠營當家鬧事的心態，執政黨鼓動群眾衝進“國會”，真的是意圖讓台灣陷入混亂，到底誰才是柯建銘口中，想要讓台灣進入混亂的一群，這些指控完全可以回到民進黨的身上。

