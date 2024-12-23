王丰：台官方不敢接大陸橄欖枝　沒信心

歷史作家、中國時報董事長兼發行人王丰接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月23日電（記者 張穎齊）上海市副市長華源17日在台出席雙城論壇時拋出“上海將積極推動上海居民赴台團隊遊”，台灣旅遊業者紛紛要求台官方應即解除禁團令。歷史作家、《中國時報》董事長兼發行人王丰接受中評社訪問表示，兩岸和平交流即可避戰，民進黨政府遲遲不敢接陸方的橄欖枝是沒信心，內部意見紛陳，又擔心境外勢力，不知是否為美國或日本的壓力？導致沒有信心。



王丰認為，民進黨的顧慮太多，可能內部有不同看法，無法決定，明明大家都知道，開放陸客來台，台灣觀光旅遊業可復甦、發大財，但民進黨迄今都還沒想清楚，境外勢力不知道是否是美國或日本給的壓力？不曉得，民進黨擔心不知道太快接了橄欖枝會發生什麼事，目前只能摸石頭過河。



王丰，出生於南投，祖籍湖北，政治大學東亞研究所碩士、中國文化大學中山學術研究所博士，兩岸三地電視評論員。歷任《時報周刊》採訪主任、《商業周刊》主筆、《商業周刊》總編輯、《TVBS周刊》總編輯、《新新聞》總編輯、《新新聞》資深主筆，《中國時報》社長等。



台灣官方尚未撤除赴陸觀光禁團，陸委會仍將大陸列為旅遊橙色警示，甚至持續宣傳台人赴陸旅遊會被盤查、有危險。



王丰說，這些都是民進黨缺乏信心所導致，此次來台北市參加雙城論壇的上海參訪團，也被限制行動，晚間返回飯店後就不能出去逛逛。台灣人在大陸並不會被限制自由行動，想去什麼地方，大陸人還會協助、幫助，有何好怕？



王丰向中評社說，總之民進黨缺乏信心，且內外部都有意見。其實台灣應該要像新加坡一樣，新加坡雖只有台北市那麼大，但有信心。民進黨害怕大陸木馬屠城，但陸方何必如此？現代科技日新月異，都有人造衛星了，還需要搞盤查、情蒐？