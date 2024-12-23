林祖嘉：特朗普打關稅大戰　台灣會很慘

前陸委會副主委、中國國民黨大陸事務部主任林祖嘉。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月23日電（記者 楊騰凱）前陸委會副主委、中國國民黨大陸事務部主任林祖嘉接受中評社訪問表示，美國總統當選人特朗普上任後全球勢必爆發關稅大戰，台灣仰賴的晶片也可能被特朗普課稅，迫使業者去美國設廠，加上台灣被排擠在區域經濟組織RCEP、CPTPP之外，屆時一定會很慘。



林祖嘉表示，台灣若不改善與中國大陸的關係，要想加入CPTPP、RCEP等區域經濟組織會很困難。



林祖嘉為美國洛杉磯加州大學（UCLA）經濟學博士，曾任政治大學經濟系系主任、“福建省政府主席”、“國發會”主任委員、陸委會副主委，現為國民黨大陸事務部主任。



林祖嘉表示，特朗普目前已經表態，上任後馬上會對墨西哥、加拿大、中國加稅，以特朗普2017上個總統任期一就任後馬上退出TPP（CPTPP前身）來看，大家都不能排除他一上任就馬上加稅，而且未來特朗普如果對其他國家加徵關稅，別人勢必也會加稅反制，現在看來，全球未來很可能會爆發貿易關稅大戰。



林祖嘉指出，美國現在的平均關稅大概在3%左右，然而要加入世界貿易組織（WTO）的規定是，對先進國家關稅不得超過5%，如果真的照特朗普的說法，大家都拉到10%，那也等於WTO將失去效果，全球自由化都沒了，回到過去課徵關稅的時代。



林祖嘉表示，一旦全球彼此築起關稅壁壘，貿易量就會降低，美國對這件事情可能比較無所謂，因為美國的貿易進出口金額對比美國GDP大概只有三成多，可是對台灣來講就不一樣了，台灣貿易進出口金額對比台灣GDP將來到120%，當關稅大戰開打，台灣這類小型且仰賴貿易的經濟體，打擊一定更大，所以屆時台灣會很慘。



林祖嘉指出，當大家都在課稅，不過一些區域經濟組織例如CPTPP、RCEP、歐盟，成員國家彼此之間是免關稅的，所以這些區域經濟組織的到時會更加重要，例如越南商品賣到美國要課稅，但賣到日本則不用，那越南與日本的貿易量一定會隨之增加。所以區域性經濟組織的重要性會增加，對外排擠性也會變大，台灣沒有加入這些區域經濟組織，台灣賣到日本要被課稅，賣到越南也要被課稅，台灣很不幸，我們都不是CPTPP、RCEP的成員，台灣受排擠的可能性就會更高，台灣處境會更困難。