夏立言：馬英九心懷兩岸　把希望寄託下一代

中國國民黨副主席夏立言。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月23日電（記者 盧誠輝）馬英九率領大九學堂20多位學員第三度訪問大陸，中國國民黨副主席夏立言接受中評社訪問表示，現在台灣年輕人對大陸認識確實不夠，馬英九心懷兩岸，才會不斷藉由加強兩岸青年交流，把希望寄託在下一代。因為在兩岸關係越危險緊張的時候，越需要溝通交流，國民黨也一向如此相信。



夏立言，英國牛津大學法律學系學士、英國倫敦大學法律研究所碩士，曾任對外關係協會會長、陸委會主委、“國防部軍政副部長”、“外交部”政務次長、駐印尼代表、駐印度代表、駐美國紐約辦事處長、“外交部”國際組織司長等職。擔任陸委會主委期間曾促成“習馬會”，現為國民黨副主席、對外關係協會常務監事。



夏立言指出，這次是馬英九第三次率團訪陸，他已經74歲了，在那麼冷的冬天，還願意這樣做，真是不容易的事情。馬一直都是心懷兩岸，若能藉由馬率團訪陸讓兩岸越了解、越和緩，都是好事情，這也是馬的理念。



他認為，馬英九希望下一代的兩岸關係能夠更好，但又擔心台灣年輕人對兩岸的認識是否足夠？所以才會不斷帶年輕人去大陸進行交流，因為兩岸之間最重要的就是年輕人的溝通，尤其是在兩岸越危險緊張的時候，越需要溝通交流，國民黨也是一直如此相信。



夏立言強調，現在台灣年輕人對兩岸的認識真的不夠，但也不能怪他們，因為現在台灣教科書的修正，已經讓台灣年輕人對兩岸之間的感情不像過去那麼親近，且有疏離感，所以馬英九才會希望加強兩岸青年的交流，把希望寄託在下一代。



夏立言話鋒一轉表示，從陸生團來台到台北上海雙城論壇，民進黨小動作不斷，這也凸顯民進黨兩岸路線的矛盾與尷尬，一方面強調兩岸交流的重要，但一方面又不願意看到兩岸正常的交流，所以就說了很多不必要的話，也增加了很多不必要的條件。