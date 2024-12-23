吳斯懷：民進黨秀無能、當家鬧事反民主大戲

前國民黨“立委”吳斯懷。（中評社 資料照） 中評社台北12月23日電（記者 楊騰凱）前陸軍中將、中國國民黨籍前“立委”吳斯懷向中評社表示，“立法院”20日審查三大法案時，挺民進黨的“青鳥”同步於“立院”外集結淪為黨衛軍，民進黨秀出了執政無能，當家鬧事的反民主大戲，這是韓國戒嚴鬧劇之後最丟臉的假民主鬧劇。



“立法院”院會20日審查三大政治性法案，包括加嚴罷免連署的《公職人員選舉罷免法》，要求“行政院”釋出財源的《財政收支劃分法》及提高“釋憲”判決門檻的《“憲法”訴訟法》。親綠的數千名“青鳥”群眾同一天也在“立院”外集結，在綠委鼓舞下，差點衝進“立法院”。



事後賴清德在臉書發文表示，“立法院”強行通過的三項法案，未經充分討論、無視民意，不僅剝奪了人民監督的權力，更是侵害司法獨立。



吳斯懷為陸軍中將退役，曾任陸軍副司令、陸軍六軍團指揮官，並於2020年至2024年擔任國民黨不分區“立委”。



吳斯懷表示，“立法院”20日審議三大法案，賴清德呼籲“青鳥”再度飛出來，院會發生朝野肢體衝突，“青鳥”同步於“立院”外集結，民進黨委員公然號召“青鳥”衝進院區。國民黨批評，內有“國會”暴力，外有鼓動群眾衝“國會”，在野黨之所以會推動這三大法案，正是因為民眾對民進黨政府的不滿達到沸點。



吳斯懷表示，賴清德公開製造仇恨，讓青鳥淪為黨衛軍，民進黨的暴力手段已經到了令人髮指的地步。難道賴清德所謂的“理性與程序正義”就是以暴力為核心的民進黨的指導原則？賴清德上任後，以40%的支持率就大刀闊斧地進行施政，對其餘60%的民意視若無睹，這讓在野黨和許多民眾感到無比憤怒。民進黨的執政風格，就是“集權”加“集錢”，既要穩固自己的政治地盤，又要通過政策操控將資源向自己傾斜。