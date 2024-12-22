馬英九訪三星堆遺址　敬佩大陸用心保存

馬英九一行今天上午參觀三星堆遺址。（馬英九基金會提供） 中評社成都12月22日電（記者 張嘉文）馬英九率領大九學堂20多位學員第三度訪問大陸，21日從哈爾濱搭機轉往四川成都，22日上午參觀位於四川德陽的三星堆遺址博物館。馬英九在兩個小時的參觀時間，讚嘆頻頻，他認為，三千多年前的文物能保存下來，又這麼精美，讓他相當感動，同時也驚訝於約商周時期，居然有這麼高度的工藝技術。



馬英九也建議，台灣的歷史研究機構及學者，可以與三星堆遺址博物館聯繫合作，讓更多台灣民眾有機會瞭解這個偉大的發現與中華文明的精華。



三星堆遺址屬青銅時代文化遺址，由於其古域內有起伏相連的三個黃土堆而得名，有“三星伴月”之美名。遺址年代為公元前2800年至公元前1100年，分為四期，第一期為寶墩文化，第二、三期為三星堆文化，第四期為十二橋文化。1987年1月16日公佈為四川省第二批文物保護單位。



馬英九今天和大九學堂成員前往三星堆遺址，過程中他讚嘆連連，也頻向解說員提問，對於青銅時代遺址相當有興趣。



馬英九在參訪後表示，對大陸這些年保存各項文物與遺址，非常用心與維持，他個人表達敬佩之意。很多都是世界文化遺產，都是全人類的珪寶，大陸有這樣的用心，值得台灣學習與參考。



這是馬英九第3次率團訪陸，此次訪陸行程從18日到26日，21日結束哈爾濱行後，一行人搭機轉往四川成都，除了22 日參訪三星堆遺址外，之後幾天還將赴杜甫草堂博物館、武侯祠、都江堰水利工程、大熊貓繁殖中心等地參訪，但此次馬在四川的行程僅有23日開放讓媒體跟隨採訪，其他都屬不公開行程。