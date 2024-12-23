中評鏡頭：成都杜甫草堂　馬英九將訪

杜甫草堂的北門入口。（中評社 張嘉文攝） 中評社成都12月23日電（記者 張嘉文）馬英九率領大九學堂20多位學員第三度訪陸，21日從哈爾濱搭機轉往四川成都，開始此次的第二段行程。23日馬英九一行預計前往成都的杜甫草堂博物館，一探“詩聖”杜甫當年在成都定居留下的足跡，之前在哈爾濱雪地中頻頻吟誦唐詩的馬英九，造訪草堂是否會興致大好，再來一首杜甫著名的詩，值得期待。



特別的是，馬英九一行不僅參觀杜甫草堂，還將在該處的書院舉辦“兩岸共同弘揚中華文化”座談會，國台辦主任宋濤也會出席，一同探討中華文化傳承的重要性。



中評社記者21日已先到訪杜甫草堂，當天是周六休假日，吸引許多當地或外地遊客前來草堂參觀，還有老師帶著小學生在現場吟誦唐詩，充滿了文藝氣息。該處佔地相當廣大，步行參觀至少需要一個半小時以上才能逛完。



該處是唐朝詩人、“詩聖”杜甫當年為躲避安史之亂，帶著家人來到成都，花了1年多的時間在浣花溪畔蓋起了一座茅屋，並在此居住了3年零9個月，後來杜甫一家離開成都，乘舟東下。一年後，西元766年，唐西川節度使崔寧將杜甫茅屋贈與妻任氏，後者將該處改建納入宅邸，之後捐為寺廟。



據介紹，杜甫在《懷錦水居止二首》中，曾用“萬里橋西宅，百花潭北莊”來形容茅屋的位置。杜甫在茅屋居住約4年中，共創作了240餘首詩，包括《草堂即事》、《懷錦水居止二首》、《茅屋為秋風所破歌》、《春夜喜雨》等等。唐朝末年，詩人韋莊尋得杜甫草堂遺址，並重建茅屋。此後，杜甫草堂歷經了宋、元、明、清共14次大規模修葺和擴建。



直至近代，1980年7月7日，杜甫草堂被重新公佈為四川省文物保護單位。1985年5月杜甫草堂博物館成立，2006年12月被國家旅遊局評為國家4A級旅遊景區，2008年5月被國家文物局評為首批國家一級博物館。



這是馬英九第3次率團訪陸，此次訪陸行程從18日到26日，21日結束哈爾濱行後，一行人搭機轉往四川成都，除了22 日參訪三星堆遺址外，還將赴杜甫草堂博物館、武侯祠、都江堰水利工程、大熊貓繁殖中心等地參訪，但此次馬在四川的行程僅有23日開放讓媒體跟隨採訪，其他都屬不公開行程。

