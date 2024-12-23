中評關注：民進黨衝高罷免潮開始動起來

選罷法當天修法，綠營支持者綁著“國民黨不倒，台灣不會好”標語。（中評社 資料照） 中評社台北12月23日電（記者 黃筱筠）“立法院”日前通過《公職人員選舉罷免法》法修法三讀，賴清德當天發文提及民主的紛爭，要用更大的民主來解決。未來，希望我們一起匯聚更大的力量。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘也說，未來要怎麼行動等農曆過年後再說，而本屆“立委”到明年2月就滿任期一年，可提出罷免。綠營強調匯集更大民意，就是要凝聚綠營支持者，對於明年大罷免潮來臨，做好更強大動員準備。



事實上，親綠團體趁著抗爭的熱度、仇恨值高漲，昨日已開始在台北市展開罷免藍委徐巧芯、李彥秀等宣傳，來勢洶洶。



“立法院”日前三讀《選罷法》、《“憲法”訴訟法》、《財政收支財劃法》，綠營府院黨表示將窮盡一切救濟手段，任何可能性都不排除。但隨著“憲法”法庭可能因爲人數不足停擺，民進黨內正盤算除“釋憲”外的三種救濟路徑，包括“行政院長”不副署、“行政院長”提出覆議案，或“總統”不公布法律，但一般認為，三種路徑恐都走不通。



那要怎麼扭轉民進黨在“國會”居於劣勢的狀況，看起來民進黨目前還是要繼續走大罷免潮的路。賴清德所謂的“更大民主”，很可能就是號召支持者，藉著仇恨在野黨的力量，出來連署罷免，增加民進黨“國會”席次。



國民黨、民眾黨日前同意的選罷法修法，只有增加連署必須檢附身分證影本正反面影本，但罷免票數要比選舉當選票“加一”，這項修法並未在上週五院會一同修法。對於罷免連署增加身分證影本，雖增添連署困難度，但如果一再加深支持者與在野黨矛盾與仇恨，要支持者拿出身分證影本連署並非難事。民進黨當時高強度反對選罷法相關修法，只是要衝高支持者仇恨在野黨。



民進黨藉著這一波修法，再度衝高民眾連署罷免意願，之前民進黨“立委”許智傑鎖定的9位國民黨“立委”罷免名單，分別是黃建賓、涂權吉、邱若華、葉元之、丁學忠、游灝、廖偉翔、李彥秀、羅廷瑋等，很可能在這一波民進黨修法對立操作中，再度衝高連署份數。