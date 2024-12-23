中評關注：後柯時代大亂鬥　民眾黨風雨飄搖

柯文哲與蔡壁如。（中評社 資料照） 中評社台北12月23日電（記者 鄭羿菲）被羈押在台北看守所的台灣民眾黨主席柯文哲16日欲請辭黨主席消息一出，白營黨中央緊急應變小組以拖待變，反映出黨內意見紛亂，也牽扯小草退黨潮的問題。雖創黨元老蔡壁如已表態願參選明年1月的黨中央委員，企圖心強烈，但黨中央掌權派“立委”黃國昌、黃珊珊另有盤算，黨內紛亂，氣壓甚低。



柯文哲自9月5日因涉京華城圖利案遭羈押禁見近4個月，16日透過律師具狀聲請，將辭職聲明交付予黨秘書長周榆修，台北地方法院審理後，20日裁定准許交付。消息曝光後，無異於是對相信柯無罪的鋼鐵小草一記重擊，民眾黨士氣低落、風雨飄搖。



民眾黨中央緊急應變小組在21日召開會議後，表示全力慰留柯文哲，各縣市小草退黨潮更顯得不是空穴來風。畢竟民眾黨幾乎等於柯文哲，已有柯粉社團表達“只認柯文哲”，挺柯網紅陳清茂直接在直播中嗆明，“誰敢核准柯文哲的辭呈，我第一個帶頭造反”，民眾黨內紛亂。



到底認不認可柯文哲請辭，黨內無共識，代理黨主席之爭也開始角力。外界點名有4人可能接班，但都有其問題，很難擺平。一、民眾黨“立委”黃珊珊過去曾代表柯文哲挑戰台北市長選舉，但始終甩不掉“小英女孩”之名，特別是擔任2024大選競選總幹事卻爆出政治獻金紛爭，後續遭黨中央裁定停權2年、日前“考試委員”投錯票遭停參與黨團會議2個月，若黃珊珊掌舵民眾黨中央恐難說服小草。

