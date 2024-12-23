柯文哲唯一指定　林富男是黨主席黑馬

林富男。（中評社 資料照） 中評社台北12月23日電／羈押中的台灣民眾黨主席柯文哲發出辭黨主席聲明，使黨主席之爭浮出檯面。外傳漢王飯店集團總裁、民眾黨應變小組召集人林富男是柯任內唯一指定中央委員，最受柯信任，是可能的主席人選。而創黨元老、前“立委”蔡壁如宣布參選中央委員，被解讀劍指黨主席。另“立委”黃國昌也是可能人選，兩人都須尋求林富男支持。



民眾黨主席柯文哲傳出有意辭去黨主席，不過民眾黨表示，目前尚未收到相關書信，也會全力慰留柯文哲。只是21日的會議，傳出全由黨團總召黃國昌，和中央委員林富男進行主導。林富男更在會議中一度表示，中央委員下月19日就要改選，他與黃國昌有可能不再是中央委員。若蔡壁如回來領導，大家要嗎？對此，蔡壁如回應，現在是台中顧問身分。



根據台媒報導，民眾黨繼任主席人選備受矚目，除蔡壁如宣布參選中央委員，被解讀劍指黨主席，林富男也被點名是可能人選。但親近林的人士指出，林沒有公職，在黨內沒有自己人馬，只是柯文哲指定的中央委員。下個月19日民眾黨中央委員改選，如果沒選上，接任黨主席的機會就不大。



蔡壁如受訪時透露，她若是黨主席一定指定林富男留任指定中央委員，他代表黨內一股穩定的力量。她說，同為創黨元老，兩人有革命情感，她每次去高雄，都會去找林。林每次都跟她開玩笑說，“如果黨哪一天散了，他唯一能夠講得上話的應該就只我”、“我們無話不說”。

