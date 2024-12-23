綠委王義川對幼童談白藍惡修三法　網友抗議

政客爽22日在臉書粉專轉貼一張照片，圖片內容是王義川在一場聖誕聯歡活動中，對著小朋友大談“白藍惡修三法”。（照:政客爽臉書粉專） 中評社台北12月23日電／“立法院”20日三讀通過《公職人員選罷法》、《“憲法”訴訟法》、《財政收支劃分法》3法的修正案，剛就職的民進黨籍不分區“立委”王義川竟喊出“教育要從小做起”，在苗栗南庄的小朋友聖誕聯歡活動竟大談“白藍惡修三法”。政客爽粉專分享王義川此種做法，引來大批網友激動留言，有網友忍不住說，“天啊，如果我是家長，我一定抗議”。



針對王義川是向小朋友們宣傳藍白有多壞，政客爽22日在臉書粉專在臉書轉貼一張照片，圖片內容是王義川在一場聖誕聯歡活動中，對著小朋友大談“白藍惡修三法”。並發文表示，民進黨進行黨國教育從小抓起，相信小學生瞭解藍白的惡，以後就堅定投給民進黨，實現一黨專政的綠共體制，堅定守護以賴清德主席為核心的台灣特色民主主義偉大復興。



有網友對此不禁感嘆，“身為政黨政治人物，居然去小學宣導政治教育？！對未成年的孩子灌輸政治理念，你能代表孩子的父母或長輩嗎？”



也有網友認為，“連幼兒都蹂躪！滾出校園！”、“從小開始洗腦”、“憨川把小孩灌輸這種是非顛倒的觀念，這行為真的有夠噁心”、“為什麼校長和學校可以讓政治人物進去宣講”、“天啊，如果我是家長，我一定抗議”。