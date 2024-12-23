發生天災地方要自救？劉世芳幫卓榮泰澄清

劉世芳受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月23日電（記者 俞敦平）“行政院長”卓榮泰不滿“立法院”三讀通過《財政收支劃分法》修正案，警告未來發生天災時，地方需自力救濟，這段發言引發眾多怒火。面對輿論壓力，“內政部長”劉世芳今日受訪時試圖為卓榮泰降溫，她指出卓榮泰的話語是被曲解，並呼籲各界理性看待修法影響。



“立法院”會20日三讀通過“公職人員選舉罷免法修正案”、“憲法”訴訟法修正案”、“財政收支劃分法部分條文修正案”，卓榮泰於21日在花蓮發表對修法的強烈不滿。他指出，修法將導致“中央政府”體制改變，甚至可能讓五院體制失衡，國庫空虛，未來地方建設恐因財政限制而中途停擺。他的言論中更提到，“天災來時，地方政府要自己勇敢面對”，直接引發熱議，國民黨“立委”們紛紛要求卓榮泰為此言論道歉，甚至辭職下台。



面對輿論壓力，劉世芳今受訪時試圖為卓榮泰發言降溫。她強調，卓榮泰的發言內容遭到外界嚴重扭曲，她表示，無論是天災還是大型人禍，中央與地方政府始終會全力合作，並不會因為修法改變而有所區隔或推卸責任。劉世芳進一步指出，當重大災害發生時，中央與地方始終以救災為首要任務，“完全沒有藍綠之分”。