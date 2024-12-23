美台商會預期賴清德將擴增對美軍購

美台商會會長韓儒伯。（中評社 資料照) 中評社台北12月23日電／美方宣布對台軍售近3億美元的“戰術數據鏈系統（Link－16）升級”與“76快砲座零附件”。美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond－Chambers）22日表示肯定，但他說，遺憾的是，對於因應中國軍隊構成的威脅而言，這種支持範圍過於狹隘。他預期等特朗普上任，賴清德會提出更充滿雄心的安全協助計劃。



韓儒伯進一步表示，賴清德可能會向特朗普政府提出充滿雄心的安全協助計劃，包括增加預算支出、購買新型設備與系統，以及擴大可用於海巡後勤維護與訓練等領域的資源。



美國國務院在台北時間21日通過兩筆軍售，包括“戰術數據鏈系統（Link－16）”升級案所需設備與系統整合技術服務、以及“76快砲座零附件”案與作業維持費，總共2億9500萬美元（約新台幣96億元），是拜登任內第19度對台軍售。



針對拜登政府宣布第19度對台軍售發布新聞稿，美台商會會長韓儒伯昨天透過新聞稿指出，過去4年來，拜登政府對台灣的安全協助常態化，對台軍售步伐穩定。雖然這種源源不絕的支持，對物質和政治層面都帶來效益。但他說，遺憾的是，就因應中國軍隊構成的整體威脅而言，這種支持範圍過於狹隘。



韓儒伯認為，這種“不使情勢升溫”（non－escalatory）的作法，符合拜登政府支持以色列和烏克蘭在內的合作夥伴及盟友的全球戰略。台美安全合作，讓台灣軍方和社會在改善台灣防禦方面取得重大進展，這種夥伴關係也增強台灣軍方的嚇阻力。



韓儒伯表示，台美安全合作提升台灣的嚇阻力，特別要歸功於7月離職的前國務院政軍事務助理國務卿路易斯（Jessica Lewis）、“國防部”印太安全事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）、首席副助理部長羅耶爾（Jed Royal）。



由於安全協助訂定計劃並使其通過行政和“國會”部門審查需要一段時間。韓儒伯說，2025年初期，美方仍可能會持續反映拜登政府的作法，直到特朗普就任“總統”後，所訂定的優先事項開始在系統中發揮作用。