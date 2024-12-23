馬英九：去中國化錯誤　我們有責任撥亂反正

馬英九參加“兩岸共同弘揚中華文化”座談會，大陸國台辦主任宋濤（左）全程陪同。（中評社 張嘉文攝） 中評社成都12月23日電（記者 張嘉文）馬英九率領大九學堂20多位學員第三度訪問大陸，21日在四川成都開始此次的第二段行程。馬英九一行今天一早前往成都的杜甫草堂博物館，並在該處的書院舉辦“兩岸共同弘揚中華文化”座談會。馬英九在會中表示，兩岸同文同種，同根同源，兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，共享中華文化。



馬英九說，中華文明是世界上唯一傳承五千年未間斷的古文明，經過多年來兩岸共同的努力，歷久而彌新。在台灣，因為民進黨的政治操弄下，出現“去中國化”的錯誤方向，我們這一代人有責任，必須要撥亂反正。



馬英九強調，他對中華文化在台灣，是充滿信心的。畢竟多年體驗下來，兩岸文化交流是共同的語言與情感共鳴，不受意識形態所左右。從這個觀點來看，任何“去中國化”的行徑都註定不會成功，因為中華文化源遠流長，已深植炎黃子孫血脈之中。



馬英九一行今早前往成都杜甫草堂，一探“詩聖”杜甫當年在成都定居留下的足跡。大陸國台辦主任宋濤全程陪同，兩人一同出席“兩岸共同弘揚中華文化”座談會，探討中華文化傳承的重要性。座談會台方還包括作家、中華新文化發展協會理事長楊渡和故宮博物院前院長馮明珠等人參加。



馬英九在會中表示，中華文化講究慎終追遠，飲水思源，這是中華民族建立數千年優良傳統的重要基礎，是中華文化的核心價值。去年他第一次訪問中國大陸，就是返回湖南老家祭祖。在祖父墳前，他全程以湖南家鄉話念出祭文。大陸朋友告訴他，全大陸有一億兩千萬人線上觀看，代表慎終追遠就是我們中國人共同的文化傳承與價值。身為炎黃子孫，絕對不能數典忘祖。



馬英九談到今年四月他第二次訪問大陸，特地到陝西祭黃帝陵，以及他先祖的家鄉扶風參拜馬援祠。軒轅黃帝是中華民族的人文初祖，中華文明的奠基者和開拓者。黃帝文化已經逐漸演變成為中華民族的重要象徵，祭黃陵，讓我們中華兒女更加牢記中華文化與中華民族的根源，以及身為炎黃子孫的驕傲。

