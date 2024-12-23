“監院”年度巡察“政院”　陳菊重感冒缺席

李鴻鈞（左）與卓榮泰。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月23日電（記者 鄭羿菲）“監察院”23日到“行政院”進行年度巡察，“監察院長”陳菊缺席，由副院長李鴻鈞帶隊。李鴻鈞說明，最近台灣流感嚴重，陳菊又特別嚴重，臨時沒辦法出席。



李鴻鈞原是親民黨籍，“行政院長”卓榮泰互動熱絡，會議報告過程，兩人不時交頭接耳討論。



“監察院”副院長李鴻鈞偕“監委”陳景峻、葉宜津、葉大華、賴振昌等23日上午赴“行政院”進行年度巡察。“行政院長”卓榮泰率“外交部長”林佳龍、“國防部長”顧立雄、“經濟部長”郭智輝、“勞動部長”洪申翰、陸委會主委邱垂正、“海委會主委”管碧玲等首長與會。



卓榮泰致詞時說，這一年來國際情勢相當詭譎多變，台灣內部政治環境也面臨各種挑戰，必須在這種內外都有挑戰與變化快速的情況下，我們最大的目標是如何推動賴清德的健康台灣、均衡台灣與團結台灣的理念。



卓榮泰指出，無論是美國新政府成立後，還是疫情後，台灣都面臨相當多的機會，包括高科技、經濟成長、我們在地緣關係上的重要性，若能有堅強的“內閣”團隊、更穩定的五院體制運作，是面對世界局勢各種挑戰絕對必要的，她期待“監察委員”提出的建議，也能督促行政官員，一起大步向前。