藍黨團轟卓榮泰恐嚇　綠少貪點錢就夠用

國民黨團召開“財劃法重修全民受惠，民進黨抵制到底？”記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月23日電（記者 楊騰凱）“立院”20日三讀通過《財政收支劃分法》修正，增加地方政府可支配的稅款。“行政院長”卓榮泰揚言未來颱風、地震，地方政府要自己勇敢面對。中國國民黨團今日召開記者會，轟卓在恐嚇，民進黨少貪一點錢就一定夠用，綠營既然擺出硬幹架勢，國民黨團會全力因應。



國民黨團今日召開“財劃法重修全民受惠，民進黨抵制到底？”記者會，由黨團書記長林思銘主持，副書記長鄭正鈐及藍委許宇甄、張嘉郡出席。



針對新通過的財劃法，“財政部”初步試算結果，“行政院”將多釋出新台幣3753億元給地方運用，而台灣明年度總預算為3兆元。卓榮泰日前表示，未來颱風、地震來臨，“行政院”沒能力到各個地方救災，地方政府要自己勇敢去面對。各種建設勢必中途停擺，他不願意發生這樣的事情。



林思銘表示，財劃法修法通過之後，賴清德、卓榮泰不僅不予理會，甚至不斷醜化修法。民進黨的昨是今非已經不是新聞了，過去賴清德擔任台南市長的時候，他就曾經公開呼籲修正財劃法讓地方發展經濟。民進黨前主席蘇貞昌、民進黨籍前嘉義縣長張花冠、雲林縣前縣長蘇治芬以及現任民進黨團總召柯建銘都支持財劃法修法。如今修法通過，民進黨又抵制，可見民進黨是多麼雙重標準、昨是今非。

