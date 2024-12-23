綠委問跨年煙火　賈永婕說以棒球冠軍為主題

101董事長賈永婕接質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月23日電（記者 俞敦平）在今日的“立法院”財政委員會上，民主進步黨籍“立委”吳秉叡在質詢101董事長賈永婕時關心台北101跨年煙火計劃。賈永婕回應，今年煙火以“Amazing Taiwan 我們”為主題，煙火秀結合六分鐘煙火、光雕與雷射秀，並融入台灣流行音樂，展現台灣的驕傲與團結。賈永婕強調，這次展演是向世界棒球12強賽奪冠的台灣英雄們致敬，力求打造難忘的跨年體驗。



“立法院”財政委員會23日邀請“財政部長”、“金管會主委”就“兆豐金控及台灣證券交易所投資之台北金融大樓股份有限公司2024年營運成效、2025年度經營計劃與展望、暨跨年晚會煙火表演規劃”進行專題報告並備詢。“財政部次長”阮清華、“金管會副主委”陳彥良和101董事長賈永婕出席。



在回應吳秉叡提問關於台北101跨年煙火準備情況時，台北101董事長賈永婕詳細說明了今年跨年煙火的主題與籌備進展，並針對雙十節慶煙火的爭議作出回應。



賈永婕表示，早在她九月初接任董事長之前，煙火預算便已完成編列並完成結標。她接任後的第二天就召開了相關會議，對原先設定的主題“共創美好未來”進行討論，認為這個主題雖然穩重，但稍顯呆板，不夠具體。經過調整與討論，最終將主題改為更具動感與吸引力的“Amazing Taiwan 我們”，並在多次的討論後融入中華隊於今年世界棒球12強獲得冠軍的榮耀元素，象徵台灣人共同的驕傲與團結精神。

