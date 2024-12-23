馬英九好興致　致詞前先來一首杜甫詩

馬英九前往成都杜甫草堂，一探“詩聖”杜甫當年在成都定居留下的足跡。（中評社 張嘉文攝） 中評社成都12月23日電（記者 張嘉文）馬英九率領大九學堂20多位學員第三度訪陸，21日在四川成都開始此次的第二段行程。馬英九一行今天一早前往成都的杜甫草堂博物館，並在該處的書院舉辦“兩岸共同弘揚中華文化”座談會。探訪“詩聖”杜甫的足跡，讓馬英九心情特別好，致詞前特別先吟誦了杜甫的詩《春夜喜雨》。



馬英九拿出事先準備好的紙條，緩緩朗誦：“好雨知時節，當春乃發生。隨風潛入夜，潤物細無聲。野徑雲俱黑，江船火獨明。曉看紅濕處，花重錦官城。”引來現場一片掌聲，一旁的大陸國台辦主宋濤也拍手鼓掌，揭開了座談會的序幕。



馬英九一行今早前往成都杜甫草堂，一探“詩聖”杜甫當年在成都定居留下的足跡，宋濤全程陪同，兩人也一同出席“兩岸共同弘揚中華文化”座談會，探討中華文化傳承的重要性。座談會台方還包括知名作家、中華新文化發展協會理事長楊渡和故宮博物院前院長馮明珠等人參加。



這是馬英九第3次率團訪陸，此次訪陸行程從18日到26日，21日結束哈爾濱行後，一行人搭機轉往四川成都，除了22 日參訪三星堆遺址外，還將赴杜甫草堂博物館、武侯祠、都江堰水利工程、大熊貓繁殖中心等地參訪，但此次馬在四川的行程僅有23日開放讓媒體跟隨採訪，其他都屬不公開行程。