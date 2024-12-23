蔡壁如參選民眾黨中央委員　邱臣遠不回應

邱臣遠接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月23日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍前不分區“立委”、台中市政府有給職顧問蔡壁如昨日宣布將投入民眾黨中央委員選舉，身為民眾黨在全台唯一執政縣市首長的民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠，是下屆民眾黨的當然中央委員。邱今日出席活動時受訪仍四兩撥千金，以一貫的制式說法回應媒體提問，似乎不想跟黨內紛爭扯上關係。



邱臣遠今日出席新竹市2050淨零排放暨空污減量記者會，包括中國國民黨籍新竹市議員吳旭豐等人都到場出席。針對蔡壁如宣布參選民眾黨中央委員選舉，在民眾黨內拋出震撼彈。媒體關心面對未來民眾黨內的紛爭與變局，身為下屆民眾黨當然中央委員的邱臣遠有何看法？



邱臣遠今日在出席活動會後受訪時，仍以一貫的制式說法回應媒體提問，四兩撥千金的搬出民眾黨主席柯文哲的名言“政治要落實在人民生活的每一天”表示，現階段對他而言，最重要的就是“專心市政、認真工作”。



邱臣遠強調，他會秉持“民意、專業、價值”的核心理念，全力推動市政工作，並將“民眾第一，市民優先”的新竹市政放在首位。他與市府團隊會持續努力讓市政穩健向前、認真過好每一天，積極回應市民及所有支持者的期待。