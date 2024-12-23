硬拚？“政院”：這次修法沒設定生效日期

針對新版財劃法說明記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月23日電（記者 鄭羿菲）“立法院”20日在衝突中三讀修正通過《財政收支劃分法》等三法，民進黨強烈表達不滿。“行政院”23日上午出招，發言人李慧芝臨時召開記者會表示，這次修法沒有設定生效日期，“總統”一旦公布，3天內就會生效，明年度總預算會受到嚴重衝擊，可能甚至需要重新編列。



“行政院”23日上午10點臨時召開“針對“立法院”三讀財政收支劃分法版本說明記者會”，由“行政院”發言人李慧芝主持，“財政部長”莊翠雲、“行政院主計總處”主計長陳淑姿出席。



媒體數度追問，“憲法”上的救濟是在明年1月21日休會前提出覆議？“行政院”是否有研議卓榮泰不副署、“釋憲”？“行政院”發言人李慧芝只說，“行政院”收到“立法院”三讀修法通過的函文後，將會研擬一切“憲法”上的救濟權力，會遵循憲政程序完成救濟。



“立法院”會20日三讀《公職人員選舉罷免法》、《“憲法”訴訟法》及《財政收支劃分法》等法案。卓榮泰21日凌晨1時左右透過媒體群組表示，上述法案有窒礙難行之處，甚且沒有經過民主審議程序充分討論，“行政院”感到沉痛與遺憾。



“財政部長”莊翠雲表示，財政收支劃分的調整，應該通盤審視事權劃分，倉促修財劃法貿然改變現有財政秩序，會再次讓調整分配機制更加困難，“財政部”已與地方政府召開多次會議，當時我們也在努力希望經過充分討論，獲得共識、提出修法版本。現在倉促修法的版本，只會增加爭議，若中央與地方權重分配不均衡，會造成更大的城鄉差距。