蔡壁如選民眾黨職須辭顧問？盧秀燕：依規定

國民黨籍台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月23日電（記者 方敬為）台灣民眾黨創黨元老、台中市府顧問蔡壁如22日宣布將參選下屆黨中央委員。中國國民黨籍台中市長盧秀燕23日對此受訪表示，蔡尚未找她談，不過任何公務人員從政都要遵循相關規範，一切依人事規定辦理。對於《財政收支劃分法》修法通過，盧秀燕則表示樂見，感謝大部分“立委”排除萬難，替地方政府發聲。



民眾黨主席柯文哲據料很快被起訴，20日台北地方法院並對外公告，柯已擬具請辭黨主席聲明，引發民眾黨內部動盪。蔡壁如22日宣布，將參選民眾黨中央委員，引發關注。



由於蔡壁如目前是台中市政府11職等有給職顧問，盧秀燕23日赴台中市議會備詢，針對相關議題受訪表示，蔡壁如還沒來跟她談，但是公務人員從政本身有一定相關規定。無論哪一位公務同仁，只要有從政意願，就要受到人事規範，待個別有意願參政的同仁們，表示意見之後，就必須依規定辦理。



另針對《財劃法》修正通過，盧秀燕則表示，她過去擔任六屆的“立法委員”，在“立法院”20多年，財劃法大家都要修，因為中央與地方的財政收支失衡。然而過去20多年來，大家互相杯葛、互相反對，以至於過去20多年，財劃法修正從來沒有成功過。



盧秀燕說，這次她要感謝大部分的“立法委員”，能夠善盡民代職責為地方爭取預算，排除萬難，修改財劃法。這次22個縣市都因此能夠多獲得一點補助，她深表感謝。這次修法之後，中央拿60%地方22個縣市分40%，雖然分到的不多，但地方政府會珍惜。