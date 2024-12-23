不滿“財政部”　賴士葆批阮清華滿嘴政治語言

藍委賴士葆。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月23日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”賴士葆今日在財政委員會質詢台“財政部次長”阮清華時，痛批評台“財政部”對財劃法修正案“深表遺憾”的聲明，與政府多次針對他選區台北市進行攻擊。他強調，即使這次財劃法修法後，高雄市獲得的補助仍遠高於台北市，凸顯原來財政分配不公平的問題。對此，阮清華回應，強調修法涉及全台資源調配，必須審慎以對。



“立法院”財政委員會23日邀請“財政部長”、“金管會主委”就“兆豐金控及台灣證券交易所投資之台北金融大樓股份有限公司2024年營運成效、2025年度經營計劃與展望、暨跨年晚會煙火表演規劃”進行專題報告並備詢。“財政部次長”阮清華、“金管會副主委”陳彥良和101董事長賈永婕出席。



賴士葆首先對阮清華早前聲稱修法“缺乏討論”的說法表達強烈不滿。他詳細列舉數據，指出財劃法修正案自5月起，已經歷六次審查會、兩次公聽會及一次協商會議，共計討論超過38小時，期間委員發言達168次。他說，“這樣的討論還能算不充分嗎？”並痛批“財政部”對修法過程“深表遺憾”的聲明，是對“立法院”努力的抹煞。



賴士葆進一步指出，修法後的財政分配仍是高雄市拿最多錢。他表示，高雄市2024年的補助款總額達1474億元，而台北市僅1277億元，高雄市仍穩居全台之首。他認為，這樣的分配顯示中央在財政資源配置上的不公平，並強調自己作為台北市的區域“立委”，並非要激化地方對立，而是希望中央正視分配不均的問題。

