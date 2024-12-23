綠發動罷免　藍警告吳思瑤、吳沛憶小心

藍委許宇甄。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月23日電（記者 楊騰凱）面對民進黨方面開始串聯對藍委發動大規模罷免，中國國民黨籍“立委”、國民黨組發會主委許宇甄向中評社表示，國民黨也可能針對綠委吳思瑤、吳沛憶發起罷免予以反制，絕對不會任由民進黨胡作非為。



吳思瑤2024“立委”選舉得票率47.22%，不過國民黨當時陷入分裂，國民黨籍張斯綱得票率36.89%，同屬泛藍的新黨籍侯漢廷14.64%，吳思瑤受惠於泛藍分裂勝出。



吳沛憶2024“立委”選舉得票率39.8%，在國民黨籍鍾小平34.28%，無黨籍于美人23.14%等在野陣營分票的狀況下，吳沛憶以不到40%的得票率勝出。



藍委許宇甄表示，雖然說法律上規定要等就職滿一年才可以提議罷免，但民進黨已經開始在做罷免藍委的操作，尤其是上個週末，綠營開始大規模啟動罷免連署。



許宇甄認為，面對這樣的狀況，藍軍支持者也會自發性地，針對不適任的民進黨籍“立委”提出罷免，例如綠委吳思瑤、吳沛憶，甚至更多各地的綠委。



許宇甄強調，國民黨會提出罷免綠委來反制，就像反擊先前民進黨對國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案一樣，國民黨當然是主動出擊，絕對不會任由民進黨胡作非為。

