寒流襲台　邱臣遠暖暖包不離身

邱臣遠暖暖包不離身。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月23日電（記者 盧誠輝）天氣冷颼颼！台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今日出席活動時暖暖包不離身，向來相當注重形象的邱在致詞後就拿出暖暖包取暖，合影前又因鞋帶脫落，難得在媒體面前蹲下來綁鞋帶。邱在稍微整理服裝儀容後，馬上回復“新竹劉德華”的燦笑，開心與企業合影，邀企業一起為淨零碳排貢獻心力。



邱臣遠今日出席新竹市2050淨零排放暨空污減量記者會，包括中國國民黨籍新竹市議員吳旭豐等人都到場出席。相較於前幾天的低溫寒冷，今日新竹市已稍微回暖，體感溫度約在14度到16度間，但邱出席活動時仍暖暖包不離身，致詞完便從口袋拿出暖暖包放在手上取暖。



邱臣遠表示，新竹市施政向來重視環保，長期配合中央政策推行氣候治理，以2005年為基準，根據統計新竹市2023年溫室氣體排放量已減量10%，提前達標2025年的減量目標。新竹市府接軌國際趨勢，參考台灣的淨零路徑，務實盤點在地氣候行動計劃，已佈建邁向淨零排放的具體藍圖，讓淨零不只是口號，而是新竹市發展的重要里程碑，更要與全球共同承擔2050淨零排放責任。他將邀請企業界、學術界、民間組織到每位市民，一起攜手落實淨零，打造美麗、零碳的安居科技城。



有趣的是，邱臣遠致詞完要合影時，突然發現右腳鞋帶脫落，平常相當注重形象的他，也難得不顧形象地在媒體面前蹲下來綁鞋帶，邱在稍微整理服裝儀容後，馬上回復“新竹劉德華”的燦笑，開心與企業合影，邀企業一起為淨零碳排貢獻心力。