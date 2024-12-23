怎因應三項修法？綠委只說應去問藍白

民進黨黨團舉行輿情回應相關記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月23日電（記者 黃筱筠）“立法院”會20日三讀通過《公職人員選舉罷免法》、《“憲法”訴訟法》、《財政收支劃分法》等三項修正法案，民進黨揚言窮盡一切救濟手段。媒體追問是否要逼藍白提倒閣，進行“立法院”重新改選。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤則反問發問媒體說，請先去問問肇事者藍白陣營要怎麼對民眾負責。藍媒只會逼問民進黨要怎麼辦，應該先問問國民黨、民眾黨釀造這項災難的人該怎麼辦。



被反問的媒體又追問，這應該中央應該要處裡，不是要媒體要去問藍白陣營“立委”。吳思瑤則說，請中天新聞不要亂帶風向，惡修之後的三法怎麼善後，我們會想方設法去尋求救濟，會尋求一切方法去救濟，“行政院”、“總統府”現在還沒有完整收到三讀條文，上週五最後一陣混亂通過的法案，我們會努力想方設法。



她也說，但是媒體對於藍白修出這樣惡法，應該要提問他們怎麼對歷史負責，你們認為重北輕南合理嗎？掏空中央財源，無法進行救災防災要怎麼辦？



“行政院”今天上午舉行記者會說明接下來的救濟程序。“總統府”方面則說，目前並未有計劃要召開記者會說明，但所有可能救濟手段府正在研討中。



民進黨“立法院”黨團今天舉行輿情回應相關記者會，但一開始又再度對上週通過法案提出質疑，但衹有鎖定《財政收支劃分法》相關修法提出質疑。吳思瑤表示，沒有討論就直接表決，且還使用30年沒有使用過的舉手表決三讀，這都“立法院長”韓國瑜上任之後上演的狀況，如果都是最後二、三讀才表決，那程序討論還有必要嗎？誰還要認真寫法條、研究法條。



吳思瑤質疑說，最後表決版本都是投票前3分鐘、5分鐘剛印好送到“立委”桌上，坦白講那天表決還真的不知道具體內容，這是“國會”墮落。“行政院長”卓榮泰說憂慮地方拿走新台幣3753億元那還只是粗估，如果中央財源沒了，地方發生天災地變，重建費用會受到限縮。

