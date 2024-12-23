葉元之批蘇巧慧嘴砲　揭民進黨財劃法矛盾

藍委葉元之接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月23日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”葉元之今日受訪時批評民主進步黨籍“立委”蘇巧慧近日對財劃法的指責，葉強調蘇巧慧過去八年在“立法院”毫無作為，並指出蘇巧慧的發言戳破民進黨修法立場的矛盾。他認為假如真如政府所說財劃法通過後“中央政府”執政會出問題，這也是由於民進黨的治理能力問題。



蘇巧慧日前批評《財政收支劃分法》修正案過程荒謬，指出新北市應該獲得更多的預算，但通過的最終版本還擴大了新北市與台北市人均稅款的差距。她認為，作為全台人口最多、土地面積最大的城市，新北市應該拿到最多的資源，並質疑國民黨提出的版本邏輯不合理。蘇巧慧更指出，修法過程中，國民黨多次修改版本，最終倉促通過的結果難以令人信服。



對此，葉元之表示，作為新北市的“立委”，他對蘇巧慧此時提出“新北市應該拿最多預算”的說法感到非常不解。他指出，蘇巧慧過去八年多以來在“立法院”的作為幾乎等同於零。尤其是在她父親蘇貞昌擔任“行政院長”，民進黨完全執政、掌握“國會”多數的情況下，蘇巧慧卻從未為新北市爭取更多的統籌分配稅款，反而等到這次國民黨修法完成後才出來批評，這種“事後嘴砲”的行為讓人難以接受。

