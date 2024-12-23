大法官被提名人全封殺？綠委籲藍理性

綠委吳思瑤呼籲藍營不要政治封殺大法官被提名人。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月23日電（記者 黃筱筠）“立法院”明天將針對“司法院”正副院長、5位大法官被提名人，進行人事同意權審查。傳出國民黨可能全部封殺。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天表示，藍白陣營內部怎麼決定，我們無權置喙。我們只能呼籲理性行使同意權，用專業性進行審查，不要政治討論封殺不封殺。這幾位被提名人專業性、進步性，藍白陣營誰在乎了？“憲法”法庭未來很難達到10人才能進行評議，要9人才能做出“違憲”的高門檻運作，我們團結支持府的提名。



“立法院”上週經舉手表決三讀修正通過“憲法”訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，“總統”應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成“違憲”宣告時，同意“違憲”宣告的大法官人數不得低於9人。



大法官總人數是15人，目前大法官任期未滿還有8位，賴清德已提名張文貞為“司法院長”、姚立明為副院長，及5位大法官，“立法院”明天將行使人事同意權。傳出藍營傾向全數封殺，但還要與民眾黨討論過後決定，若衹有國民黨決定封殺，沒有民眾黨加持，以藍營目前52席加上2席無黨籍，仍難過57席半數，最後是否真的能全數刷掉這7位被提名人，有待民眾黨態度。



民進黨“立法院”黨團書記長蔡易餘表示，修正過後的最後條文，是更正第四版，是台灣民眾黨“立委”黃國昌的版本。未來一定要有10位大法官才能進行“憲法”法庭評議，“違憲”宣告一定要9人同意。



他也痛批，黃國昌、藍委翁曉玲就是自私，把“違憲”的門檻提高，未來修法要盡量不能“違憲”，是以自己為出發點。但是在人民立場上，人民若受阻於行政機關，希望透過大法官“釋憲”，但是門檻要9人非常高。