“中研院”估台灣明年經濟成長率3.1%

“中研院”23日舉行2025年台灣經濟情勢總展望記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月23日電（記者 張穎齊）台灣“中研院”經濟所今天發布經濟預測，由於AI應用持續拓展、全球商品貿易升溫，上修2024年經濟成長率至4.23%。明年因美國總統當選人特朗普就任後帶來不確定性，預測經濟成長率為3.1%。至於對通膨的看法，估明年消費者物價上漲率（CPI）達2.02%。這意味台灣將連續4年通膨率突破2%的警戒線，此預測值比起民間智庫及“主計總處”、央行都更高。



“中研院”經濟所23日舉行2025年台灣經濟情勢總展望記者會，與會的有“中研院”副院長彭信坤、經濟研究所代理所長許育進、合聘研究員林常青、研究員兼代理副所長楊淑珺、工業技術研究院產業科技國際策略發展所機械與系統研究組長岳俊豪、台北大學經濟學系教授殷壽鏞。



“中研院”指出，製造業各業復甦步調不一，使得全球經濟緩步成長，台灣受惠於新興科技應用需求帶動下，出口暢旺且下半年投資成長優於預期。因此前三季實質GDP年成長率為5.19%，預估2024年經濟成長率較7月預測上修至4.23%。



“中研院”說明，展望2025年，美國單邊主義興起，再加上中國大陸經濟復甦的挑戰依然存在，兩者是否對全球貿易與景氣復甦產生影響，將會是台灣明年經濟成長動向的重要變數。然而，電子相關產品需求回溫與高速運算、人工智慧等新興科技應用擴大需求的帶動以及台灣經貿政策的調整，投資有望延續既有優勢驅動經濟成長，預期2025年經濟成長率為3.10%。內部需求與境外淨需求對經濟成長的貢獻，分別為2.62%與0.48%，顯示內部需求為經濟成長的主要動力來源。

