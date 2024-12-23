潛艦海測人員未受訓　連上廁所都不會

藍委陳永康。（中評社 資料照） 中評社台北12月23日電／台海軍退役司令、中國國民黨籍“立委”陳永康於上周審查“國防”預算時指出，自造潛艦“海鯤號”的海上測試（SAT）有相當多風險，出海測試人員事先若未受過專業訓練，潛艦衹有3個廁所，恐怕連廁所都不會上。



潛艦自造設計之初，差點鬧出“金馬桶”弊案。據瞭解，潛艦執行任務要求靜音，真空馬桶需特殊訂做，廠商對1個馬桶報價要8萬美元，相當於新台幣250萬元，台船打回票並自行研發，僅花15萬元即做好。潛艦廁所狹小，設計特殊，上廁所有嚴謹程序，與水面艦不同。



據瞭解，以海獅號潛艦為例，數十位官兵共用2個馬桶和1個小便斗，馬桶裡的排泄物不能沖，而是拉球型閥讓排泄物流進衛生櫃，累積一定量再加壓排到大海，衛生櫃加壓排放時，如果沒注意，誤拉球型閥，排泄物會倒灌回馬桶，還會噴到人身上。



海軍規劃，海鯤號明年4月1日海測，預計至9月結束，11月間交艦。台船近日公布，海鯤號已完成泊港的“軸系校中作業”，20日由測試碼頭浮移至乾塢，執行水線下測試調整項目。



媒體報導，陳永康上周在“立院”“外交國防委員會”中指出，海鯤號明年做海測時，台船可能上來30人、海軍支援50人，組成80人團隊。推估人員登艦、出港，以7節速度開到外海20浬處，可能要3小時，進出港要1個小時，回程又要3小時，在海上做4小時測試，這就超過大半天。

