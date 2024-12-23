“監委”關切職場霸凌　李鴻鈞提醒卓榮泰

李鴻鈞提醒關注職場霸凌案與兒虐案。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月23日電（記者 鄭羿菲）“監察院”今天到“行政院”進行年度巡察，帶隊的台“監察院”副院長李鴻鈞在“巡察“行政院會”議”上，當著“行政院長”卓榮泰的面點明，最近社會關注職場霸凌案與兒虐案，巡查的“監察委員”將提出相關議題，希望“行政院”能重視，完備配套措施。“勞動部長”洪申翰則專心地滑手機看資料，似乎並未注意到此談話。



台“勞動部”職場霸凌事件重創民進黨政府形象，後續各部會如雨後春筍般陸續冒出職場霸凌個案，就連“行政院”也疑似發生職場霸凌，已立案調查。



“監察院”2024年巡察“行政院會”議23日上午展開，會議預計進行一整天，“監察委員”李鴻鈞、陳景峻、葉宜津、葉大華、賴振昌等人都出席，“行政院長”卓榮泰則率“部會”首長與會，包括“外交部長”林佳龍、“國防部長”顧立雄、“經濟部長”郭智輝、“勞動部長”洪申翰、陸委會主委邱垂正、“海委會主委”管碧玲等“部會”首長。



李鴻鈞致詞時表示，最近社會比較關注的就是職場霸凌，“行政院”也相對成立霸凌通報平台，要求“部會”首長去除不良的組織文化，嚴禁職場霸凌、性騷擾及歧視等問題，提升民眾對政府的信賴。

