不滿財劃法聯合綠縣市？陳其邁沒正面回應

民進黨籍高雄市長陳其邁23日在高雄市議會進行聯訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月23日電（記者 蔣繼平）針對《財劃法》20日三讀通過後，民進黨執政縣市砲轟連連，台南市、高雄市、屏東縣、嘉義縣、澎湖縣的首長均表達不滿。而目前聲望高的民進黨籍高雄市長陳其邁今天聯訪時再度提及財劃法對高雄不公、重北輕南、擴大城鄉差距，不過當媒體提問是否會聯合其他縣市首長時，陳其邁對此則沒有正面回應。



《財劃法》20日於“立法院”三讀通過，中央將多撥新台幣3753億元給地方，雖然非綠執政的縣市大多都表示歡迎，但綠營執政縣市例如台南市、高雄市、屏東縣、嘉義縣、澎湖縣等縣市都高度表達不滿、認為領得較少、且會惡化台灣南北差距及城鄉不均。



對此，民進黨籍高雄市長陳其邁23日在受訪時再度指出，修法對高雄極度不公平，統籌分配指數“人口指標”最高，“營利事業銷售額”從50%減為30%，等於招商引資效益降低，他認為，國民黨版本對高雄非常不公平，“認真努力但分配最少”，且一定會擴大南北差距，惡化城鄉所得分配，所以是在懲罰高雄。



媒體提問“是否會聯合其他縣市首長？”陳其邁則沒有正面回答，僅繼續談及對國民黨版本的不滿，以及認為修法沒有經過充分討論，並強調對地方政府影響很大，因為很多重大交通建設都在執行，因為錢就這麼多，一定會減少。

