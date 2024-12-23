林常青：台美可討論科技供應鏈移多少到美國

“中研院”經濟所合聘研究員林常青。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月23日電（記者 張穎齊）美國共和黨總統當選人特朗普競選期間曾表示，台灣應將防務預算提升至占GDP5至10%（目前2.45%），更指台灣搶走美國的晶片生意。“中研院”經濟所合聘研究員林常青23日表示，若提高到10%，那將是準備要作戰的狀態，這幅度是有點高，他認為台美間的互動，除了軍購外，還有其他模式可操作，比如可討論電子供應需要移動多少幅度到美國。



“中研院”23日舉行2025年台灣經濟情勢總展望記者會，與會的有“中研院”副院長彭信坤、經濟研究所代理所長許育進、合聘研究員林常青、研究員兼代理副所長楊淑珺、工業技術研究院產業科技國際策略發展所機械與系統研究組長岳俊豪、台北大學經濟學系教授殷壽鏞。



會後開放媒體提問，目前也是成功大學經濟學系主任的林常青表示，台“國防”預算若要提高到10%，那將是準備作戰的狀態，幅度有點高，他認為台灣與美國之間的互動，除了購買原物料或軍購外，還有其他模式可操作，比如現在不是要討論電子供應鏈一下子全移到美國，而是移動多少到美國，全世界對AI供應鏈晶片都有需求，值得繼續觀察。



林常青說，由於特朗普的不確定性，特朗普強調美國第一優先，針對對各國關稅政策部份，各個國家都暴露了措施，加上國際情勢惡化，有減緩全球的經濟成長，台灣的危險指數雖不是那麼高，但也不能掉以輕心，AI供應鏈的需求愈來愈重要，就看如何因應美國、在海外進行多少布局，有無辦法將研發留在台灣。



林常青還說，美元現在走向強勢，台灣的輸入性通貨膨脹是否會提高？台灣亟需轉化挑戰為機會，綜合各項不確定因素與可能的預測誤差，預測台灣2025年全年實質GDP成長率的50%信賴區間為（1.72% ， 4.07%）。至於為何會預測今年經濟成長率較7月預測上修至4.23%。明年則估3.1%？關於今年部分，“中研院”預測比“主計總處”、央行略高一點，有看到12月的消費波動減緩些。



他表示，全球經濟體貿易出現爭端，美國、歐盟間也有貿易摩擦，特朗普政策對全球金融市場都有不確定性，不過台灣的供應鏈、算力與大型資料儲存中心是相當重要，在中美競爭下，有關軍工、資安方面，台美可進行IC積體電路設計合作，台灣也有很多區塊優勢，看是否與美國強強聯手會達成好效果。