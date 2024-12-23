楊淑珺：台物價與房租難下降　要很小心應對

“中研院”經濟所代理副所長兼研究員楊淑珺。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月23日電（記者 張穎齊）“中研院”23日舉行2025年台灣經濟情勢總展望記者會，指出明年消費者物價指數（CPI）的平均年增率從0.94%上升至2.41%，房租年增率更從2.45%升至2.66%，創下自1996年6月以來的最高漲幅。



“中研院”經濟所代理副所長兼研究員楊淑珺表示，央行打炒房、新青安房貸雖有暫時降溫效果，但還要觀察是否只是暫時？房價是否還會再上漲？至於物價通貨膨脹、房租費仍居高不下，要降下有困難，要非常小心應對。



“中研院”23日舉行2025年台灣經濟情勢總展望記者會，與會的有“中研院”副院長彭信坤、經濟研究所代理所長許育進、合聘研究員林常青、研究員兼代理副所長楊淑珺、工業技術研究院產業科技國際策略發展所機械與系統研究組長岳俊豪、台北大學經濟學系教授殷壽鏞。



“中研院”由楊淑珺報告表示，台灣面臨的物價上漲壓力明顯高於疫情前，消費者物價指數（CPI）的平均年增率從2011至2019年的0.94%，上升至2021至2024年11月的2.41%。今年9、10月的CPI年增率雖一度下降至2%以下，但11月又回升至2.08%。物價上漲的原因包括颱風導致蔬果價格飆升，以及外食和房租的持續上漲。房租年增率更從2024年8月的2.45%升至11月的2.66%，創下1996年6月以來的最高漲幅。



楊淑珺說，在政策反應部分，此次調查聚焦於租金補貼。為減輕租屋負擔，政府自2022年7月推出“300億元中央擴大租金補貼專案計劃”，提供50萬戶租金補貼，並延長至2026年，並將規模擴大至涵蓋75萬戶。鑑於房租通膨壓力居高不下今年10月的調查結果顯示，台灣消費者預期生活成本在一年後平均上升11.3%，較去年同期調查的9.3%高出2%，其中“交通與能源開銷”的平均漲幅達15.9%，“食物開銷”漲幅則達12%。也可能與今年4月和10月的電價上漲相關。



另外，僅17.1%的受訪租客在過去3年內申請過租金補貼。受訪房東中近3年約有24.3%的房東調漲租，平均年租金調漲幅度為2.02%。主要調漲原因包括物價和工資上漲導致房屋維修成本增加（約76.2%）、房屋稅和囤房稅調升（約33.7%）、以及因為房客申請租金補貼（約19.7%）。未來1到2年，約有3成的房東計劃調漲租金。此次調查是“中研院”經濟所今年3月的《台灣經濟預測與政策》期刊。共計受訪租客586人，房東421人。